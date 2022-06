Školám chybí místa. Nejen kvůli běžencům

V Mělníku už mají za sebou zápisy dětí do MŠ. Uskutečnily se elektronickou formou a ukázalo se, že se do školek nabízejících volnou kapacitu zhruba 200 míst nevejdou ani děti místní, natož ukrajinské.

„I když navýšíme počet dětí ve třídách na maximálně 28, tak nedokážeme umístit ani všechny zdejší děti. Pro padesát dětí nemáme místo. V těchto počtech ještě ani ukrajinské děti nejsou,“ uvedl místostarosta Mělníka Petr Volf (Mělničané). Pro děti, které se do školek nedostanou, se budou vytvářet dětské skupiny v náhradních prostorách, které radnice zajišťuje.

Třídy budou naplněnější a ztíží to výuku. Ale nepřekvapilo nás to Ivan Langr, náměstek primátora Liberce

Na mělnické základní školy se podle místostarosty Volfa zatím zapsalo 39 ukrajinských dětí.

V Kolíně je podle tamní radnice nereálné, že by se do tamních škol vešly všechny ukrajinské děti. „Jsme schopni integrovat jen menší část ukrajinských dětí. Pro ty, které se nevejdou, je ve hře rozvážení do obcí. V některých mají školy kapacity volné, ty by mohly děti přijmout. Tam bychom je od nás rozváželi,“ uvedl starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Podle něj je ale důležité, aby se obce dozvěděly včas, jaké podmínky ministerstvo nastaví a jak se bude vše financovat. „Abychom mohli sehnat učitele a dovybavit třídy nábytkem, než budou děti nastupovat,“ dodal kolínský starosta.

Ve stotisícovém Liberci přišlo v závěru minulého týdne k zápisu zhruba 600 ukrajinských dětí. „Není to málo, třídy budou naplněnější a ztíží to výuku. Ale nepřekvapilo nás to,“ řekl Právu Ivan Langr (SLK), náměstek primátora zodpovědný za školství. „Zatím ale nevíme, kolik dětí z těch šesti set míří na druhé stupně škol, které jsou už teď přeplněné,“ dodal.

Zápis ukrajinských dětí na základní škole v Nové ulici v Českých Budějovicích. Foto: Václav Pancer, ČTK

Podle něj se bude muset také čekat, kolik ukrajinských dětí zapsaných do 1. tříd propadne kvůli nedostatečné zralosti zpátky do posledních ročníků mateřských škol. „Takže uzavírat přípravu nového školního roku budeme až v září, až budeme vědět, kdo nastoupí do základek a kdo do mateřinek,“ uvedl náměstek primátora.

Školky se rozšíří

V Moravskoslezském kraji je aktuálně 341 v mateřských, 1907 na základních a asi 100 ukrajinských dětí na středních školách. Jak se budou jejich počty měnit, o kolik se od září případně navýší, zatím nevědí ředitelé škol, radnice ani hejtmanství.

Mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek řekl Právu, že co se týče základních škol ve městě, počítají, že v září do nich nastoupí nižší desítky dětí z Ukrajiny. „Jsou i budou umístěny ve stávajících běžných třídách, které jsou prozatím kapacitně dostačující,“ řekl Ondrášek. Upozornil, že pokud k zápisům do mateřinek, které se uskuteční v polovině června, přijde dostatečný počet ukrajinských dětí, otevře pro ně město další třídu v rámci jedné MŠ. „Je to však pouze eventualita, zatím je několik ukrajinských dětí umístěno v běžných třídách mateřinek.“

Náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová (Piráti) připomněla, že zápisy ukrajinských dětí do mateřských a základních škol teprve začaly a budou pokračovat až do července.

„Rodiče však mohu uklidnit, kapacity ve školách i školkách máme dostatečné. V současné době máme volnou kapacitu po zápisu českých dětí do 1. tříd základních škol pro zhruba 260 ukrajinských prvňáčků a dalších 1400 míst máme pro děti v ostatních ročnících základních škol. U škol mateřských očekáváme volnou kapacitu zhruba 60 míst,“ sdělila.