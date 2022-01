Škola v Praze má žáky v karanténě, protože testovala PCR testem a děti byly bez roušek

Uvedl to mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. V případě antigenního testování třída do karantény v pondělí nejde, protože pozitivně testovaný žák má výsledky hned, okamžitě je izolován, a není tedy pro své spolužáky rizikovým kontaktem. Jiný režim bude platit po čtvrtečním testování.

Ve čtvrtek nastoupí spolužáci pozitivně testovaného do zvláštního režimu s rouškami či respirátory ve výuce a antigenním testováním každý den až do doby, kdy dítě s pozitivním antigenním testem obdrží negativní výsledek PCR testu. Žáci ve třídě do té doby budou muset nosit roušky či respirátory, nesmějí zpívat a cvičit v tělocvičně a musí být ve škole odděleni od ostatních.