Situace je nesmírně nebezpečná, musíme jednat hned, řekl k Hamáčkovi Rakušan

„Situace je nesmírně nebezpečná ze strategického pohledu České republiky. Diplomaté neodjeli, dostali velkorysou lhůtu do konce května,“ upozornil Rakušan. ČR totiž srovnala počty ruských diplomatů na úroveň české ambasády v Moskvě, na odjezd ale dostali zástupci Ruské federace čas do konce května.

Jsou to lži, odmítl Hamáček handl s Moskvou. Schůzky na ministerstvu potvrdil

Pokud by se nicméně podle Rakušana tyto informace potvrdily, měl by Hamáček na svůj post rezignovat. „Situace také ukazuje, že je potřeba předčasně volit. Nemůžeme předat moc do rukou panu prezidentovi,“ uvedl.