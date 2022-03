Síkela svolal krizový štáb kvůli dodávkám plynu z Ruska

Co se týče zásob plynu, tak ty nyní v tuzemských zásobnících máme přibližně na měsíc a zásoby ropy na více než na 90 dní. Já jsem na zítřejší devátou hodinu ráno svolal krizový štáb se všemi relevantními zástupci energetického sektoru, kde probereme další postup.

Putin to řekl, když hovořil o situaci v leteckém průmyslu, uvedla agentura TASS. Pokud by se takové platby neuskutečnily, skončily by dodávky.