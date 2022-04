Shořelou Mynářovu restauraci místní moc neřeší

„Přiznám se, že ten požár v Osvětimanech řešíme méně než zbytek republiky. Samozřejmě je to škoda, ať už mám názor na pana Mynáře jakýkoliv. Byla to hezká stavba. Někdo si na ní nechal záležet. A Mynářovi, který má hromadu peněz, pokud už by to měl někdo založit úmyslně, tak příliš neuškodil,“ řekla reportérovi Práva žena u obchodu.