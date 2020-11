Senior se nakazil v lázních, z nemocnice ho pustili. Zemřel

„Tatínek měl cukrovku, píchal si několikrát denně inzulín, měl vysoký krevní tlak a obezitu, zkrátka velmi rizikový pacient. Nevím, proč mu praktická lékařka nedoporučila v této kritické době lázeňskou léčbu odložit do jara,“ řekla Právu Lucie, která se s rodinou tragédií rozhodla svěřit.

Ačkoliv se v lázních schází většinou právě starší a rizikoví pacienti, ještě v průběhu října lázně poskytovaly prakticky neomezenou péči a lákaly svými marketingovými kampaněmi klienty na bezpečnost.

Do lázní přijel pan V. zdravý a bez obtíží na třítýdenní pobyt, po dvou týdnech ale při čekání na proceduru zkolaboval a omdlel. Sanitka jej odvezla do nemocnice v Jindřichově Hradci, kde se zjistilo, že je pozitivní na koronavirus. Tomu odpovídaly i příznaky.

„Měl kašel, průjem, ztratil čich,“ popsala Lucie. Ošetřující lékař její matce sdělil, že manžel má pouze mírný průběh nemoci a nejpozději ve čtvrtek nebo v pátek ho propustí domů, tedy čtyři dny po kolapsu.

Nemocnice: Může domů a hotovo

„Mamince se to od začátku nezdálo. Žádala, aby si ho tam nechali aspoň týden, do pondělí, protože věděla, že stav při covidu se může ještě zhoršit. Lékař řekl, že k tomu není důvod. Ve čtvrtek ráno jej propustili, do propouštěcí zprávy napsali, že nemá ani teplotu, přitom nám tatínek ráno volal, že má 37,6,“ řekla Právu mladá žena, která si pro otce z Prahy do nemocnice přijela.

„Poslali ho domů beze slova, co má dál dělat, jen s papírem v ruce. Už na první pohled nevypadal dobře, obtížně dýchal. Mně nikdo rovněž nic neřekl, což mě celkem šokovalo, našla jsem ho samotného už před dveřmi covid oddělení na chodbě,“ vzpomínala Lucie na příjezd do nemocnice. Jejímu otci napsali jen doporučení, že má dodržovat karanténní opatření a při zhoršení stavu kontaktovat lékaře.

Pak ale události vzaly rychlý spád. „Tatínek za dva dny zemřel. Na nic si nestěžoval, ale hned po příjezdu domů dostal vysokou horečku, která mu střídavě klesala a zase rostla. V neděli ráno upadl, volal o pomoc. Maminka hned zavolala záchranku, která ale přijela až po šílených třiceti minutách,“ vypráví Lucie.

Sanitka přijela pozdě, protože si lékař musel navléknout oblek

„Než pomoc přijela, byl po smrti. Dispečink to odůvodnil tím, že se lékař musel převléct do ochranné kombinézy, a proto to tak dlouho trvalo. Sanitka navíc do Stodůlek jela nepochopitelně z Vinohrad, přitom nemocnice Motol je hned vedle,“ nechápala dcera.

Rodina se po jeho smrti obrátila na jindřichohradeckou nemocnici, ta ale žádné pochybení neuznala.

„Mluvili jsme s jeho ošetřujícím lékařem, který nám řekl, že nebyl důvod držet tatínka v nemocnici, když byl stabilní. Neprojevil ani lítost. Sám mi do telefonu potvrdil, že s covidem nemají zkušenosti, a nebyl mi schopen sdělit ani délku inkubační doby covidu, půl roku po vypuknutí pandemie. Vše jsem si musela dohledat na internetu a tam zjistila, že teprve čtvrtý den přichází zhoršení stavu a že pro pacienty s cukrovkou je nejrizikovější sedmý den, to je přesně den, kdy tatínek zemřel,“ zoufala si Lucie.

Podobně dopadla i v lázních. „Ještě ten den, kdy tátu odvezli do nemocnice, nám volali z recepce, ať přijedeme vyklidit jeho pokoj, že mají dalšího klienta. Na dotaz, jestli vědí, že chytil covid, nikdo slovně nezareagoval a jejich byznys pokračoval dál, pouze požádali majitelku penzionu, ať vydezinfikuje pokoj,“ řekla.

Lázně: U nás se nikdo nenakazil

Nemocnice v Jindřichově Hradci provedla po oslovení Právem vnitřní audit péče o pana V. „Na základě klinického a laboratorního vyšetření a zobrazovacích technik nebyly shledány známky závažného průběhu této nemoci. Těsně před propuštěním do domácí péče byl vyšetřen ošetřujícím lékařem i primářem oddělení, a protože nebyly přítomny žádné příznaky zhoršujícího se stavu, byl shledán schopným domácí léčby,“ řekl Právu předseda představenstva nemocnice Miroslav Janovský, který uvedl, že zpráva o úmrtí pacienta jej velmi zasáhla.

Mluvčí lázní Martina Herchová nad smrtí pana V. vyjádřila lítost, popřela ale, že by věděli o případu covid-19 v lázních. „Nemáme k dispozici ověřenou informaci, že by se někdo v našich lázních, do doby jeho odjezdu, nakazil,“ řekla Právu. Zařízení podle ní maximálně dodržovalo všechna opatření, jako jsou roušky a dvoumetrové rozestupy. Všichni klienti také museli podepsat čestné prohlášení, že si nejsou vědomi toho, že by přišli do kontaktu s pozitivní osobou.

Jen za říjen se ale ve všech lázních v ČR nakazilo kolem 350 osob, proto vláda koncem října - jen několik dní po smrti pana V. - zrušila v lázních pobyty samoplátců a omezila i počet lidí na pokojích. U stolů se mohou stravovat jen dva hosté.