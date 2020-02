Senátoři rozhodnou o novém šéfovi mezi Růžičkou a Vystrčilem za dva týdny

Oba kandidaturu oznámili společně na tiskovém brífinku. „Chceme ukázat, že Senát je státotvorná instituce. Navzájem se respektujeme a budeme se respektovat až do volby,“ řekl Růžička.

„Domluvili jsme se, že budeme společně kandidovat na pozici předsedy Senátu tak, jak navrhly naše kluby. Ať vyhraje ten či onen, budeme pracovat pro ČR a pro Senát, jehož role je v současné době nezastupitelná,“ řekl Vystrčil, který poděkoval všem za důstojné rozloučení s Kuberou. Pietní akty za zesnulého předsedu Senátu se odehrály v pondělí v Teplicích a v Praze.

Růžička řekl, že by jako předseda Senátu nabídl nadstranickost. „Jsem nestraník zvolený za TOP 09 s podporou KDU-ČSL v klubu STAN. Rád bych dokázal, že spojování středopravých opozičních stran může být realitou,“ uvedl první místopředseda. „Rád pracuji pro lidi a pro ČR a práce v Senátu mě baví,“ řekl jeho protikandidát Vystrčil.

Nejsilnější senátní klub má momentálně STAN, čítá 19 členů, ODS má o jednoho méně. Vystrčilovi už deklaroval podporu senátní klub ANO a podle informací Práva by se pro něj mohli vyslovit i senátoři za ČSSD.

Doplňovací senátní volby na Teplicku se konají 27. a 28. března, podle Vystrčila by za ODS mohl kandidovat současný teplický primátor Hynek Hanza. „Vím, že to zvažuje, bude to na jeho rozhodnutí. Já mu doporučím, aby kandidoval,“ uvedl Vystrčil. Kubera byl též dlouholetým teplickým primátorem.

Růžička by jel na Tchaj-wan

Jaroslav Kubera plánoval letos navštívit Tchaj-wan, což vyvolalo nelibost u prezidenta Miloše Zemana i mnoha diplomatů. Růžička Právu řekl, že pokud by byl zvolen předsedou Senátu, návštěvu na Tchaj-wanu by uskutečnil. „V tomto záměru jsem ho stoprocentně podporoval, bylo to správné rozhodnutí. Jako právoplatně zvolený předseda bych tam jel,“ řekl Růžička. Jeho protikandidát Vystrčil na tutéž otázku odpovědět odmítl.