Senátor Wagenknecht chce, aby banky prověřily úvěry Agrofertu v Německu a Rakousku

Pokud by holding uváděl nesprávné údaje, hrozilo by mu podle Wagenknechta zmrazení úvěrů, řekl senátor serveru Neovlivní.cz .

„Pokud by se zjistilo, že holding pana premiéra v jednotlivých zemích dodává bankám nesprávné či rozporuplné informace či doklady ohledně toho, kdo je skutečným majitelem holdingu, nebo že banky tyto informace dodané holdingem neprověřují, a jsou-li nesprávné, nepožadují nápravu, měly by národní dozorové orgány vzhledem k těmto bankám okamžitě zahájit konkrétní kroky podle předpisů proti praní peněz,” uvedl Wagenknecht.

„Pokud by bylo zjištěno porušování pravidel proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k manipulaci informací o skutečných majitelích, měly by banky a příslušné dozorové orgány v jednotlivých zemích okamžitě začít jednat,” řekl senátor. Podle něj by banky v takovém případě měly úvěry Agrofertu zmrazit.