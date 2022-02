Senátor STAN Canov: Válek to nezvládl. Řadil neočkované do druhé kategorie

iframe

Označil jste pandemickou novelu za „roční neomezený diktát“. Nebyl by tím diktátem spíše nouzový stav, který měl být alternativou?

Alternativou mohl být pandemický zákon v původním znění, který mohl být třeba o měsíc, o dva prodloužen, tak jako platil dosud.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oponoval tím, že původní znění nebylo v souladu s právem, a tak soudy opatření rušily. Nejste ani za těchto okolností na argumenty ochoten přistoupit?

Pandemický zákon v dosavadním znění byl v souladu s právem. Dokonce prošel testem u Ústavního soudu. To, co nebylo v souladu, byla mimořádná opatření ministerstva. Celkem jich bylo nezákonných padesát, což je ostuda ministerstva.

Některá z nich ale chtěli zachovat. Nejvyšší správní soud také během projednávání zákona shodil jedno z opatření, a sice kontrolu covidových certifikátů v restauracích.

Nejvyšší správní soud řekl, že pokud je očkování dobrovolné, nelze ho vyžadovat donucovacími prostředky, neboť by se jinak stalo nedobrovolným. To bude nadále platit i u nového znění zákona.

Podle ministra Válka to ale novela umožňuje.

V žádném případě to neumožňuje. Dokud je očkování dobrovolné, nelze zakazovat neočkovaným vstup do restaurací.

Myslím, že se za to měl pan ministr neočkovaným omluvit. Vždyť je vlastně protizákonně řadil do druhé kategorie. Nemohli konat to, co očkovaní, přesto, že to zákon neumožňoval.

Když se zaměřím na jednotlivé argumenty, ministr Válek řekl, že by testování v domovech seniorů a sociálních službách dále nebylo možné bez prodloužení pandemického zákona či vyhlášení stavu nouze. Vy osobně byste považoval vyhlášení nouzového stavu za lidově řečeno „menší zlo“?

Myslím, že od 1. března nebude potřeba nic.

Pan ministr na testování v zařízeních ale trvá.

Když už trvá, tak kdyby byl na stole nouzový stav, neznamená to, že se musejí využít všechna jeho opatření. Pokud by využil pouze tohle (testování v domovech seniorů a dalších zařízeních), je pořád lepší nouzový stav na 14 dní než pandemický zákon do konce listopadu.

A především to, že v zásobě je ze zákona nouzový stav a vláda ho má možnost kdykoli použít na měsíc, znamená, že se nemohl použít pro schvalování novely režim legislativní nouze.

Nabízí se otázka, jestli si podle vás současná pětikoalice trochu nenaběhla, když nouzový stav v minulém volebním období za vlády Andreje Babiše (ANO) kritizovala, a teď k němu nechtěla přistoupit. Je zpolitizován?

Zřejmě ano. Na druhou stranu zákon mluví jasně. Vláda má právo nouzový stav použít na měsíc, pokud by ho použila na týden, na 14 dní, tak je to její právo.

Nemohla být od prvopočátku chyba v nedostatečné komunikaci? Máte pocit, že šéf STAN Vít Rakušan zklamal v přesvědčování?

Nechci říkat, jestli Vít Rakušan zklamal, nebo ne. Osobně jsem mu navrhoval – a vím, že jsem nebyl sám –, aby šli sami na plénum a sami navrhli Senátu, aby to zamítl, a poradili si bez novely.

V gesci to mělo ministerstvo zdravotnictví. Měl by podle vás skončit šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09)?

(odmlčí se) Mě nepřesvědčil, že je na svém místě, a to ze dvou důvodů. Jednak předložil zákon tak, jak ho předložil. A poté, když mu Nejvyšší správní soud zrušil opatření o zákazu vstupu neočkovaných, neomluvil se jim. Tím ale mé vyjádření končí. Nebudu ho vyzývat k odstoupení. Podle mého názoru ale svoji roli dosud nezvládl.

A co se týče demonstrací poblíž budov parlamentu, které provázely každé z hlasování o pandemické novele. Považujete se osobně za jejich zástupce na půdě Senátu?

V žádném případě. Neměl jsem s nimi vůbec nic společného.

Už dříve někteří z demonstrujících vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Ubraly protestům podobné projevy na vážnosti? Kdyby byly poklidnější, nebral byste to jinak?

Ne, zastupoval jsem to, co jsem viděl v tom zákoně špatného nebo dobrého. Nebyl jsem s nimi ani v žádném kontaktu. Necítil jsem se jako zástupce demonstrantů. S těmi šibenicemi to udělali naprosto špatně a chybně. Tím se, jak to nazvat…

Delegitimizovali?

Ano, to je správný výraz.

Ač jste řekl, že se neztotožňujete s demonstranty před Sněmovnou, rozumíte jejich frustraci. Máte pro jejich chování určité pochopení?

To ale obecně nejsou jen ti, co demonstrovali. Že je v celé společnosti obrovská frustrace z toho, že už toho mají dva roky plné zuby, naprosto chápu. Vím, že lidi chtějí žít normálně. O to více nevhodný byl způsob přijetí této novely.

Mohly podle vás demonstrace něco ovlivnit?

Nechci ručit za každého svého kolegu, ale myslím si, že ti, co hlasovali pro zamítnutí, by hlasovali stejně, i kdyby žádné demonstrace na Malé Straně nebyly.

A pokud demonstrující nezastupujete, může tuto roli na sebe brát podle vás hnutí SPD?

To ať si hnutí SPD přebere samo. Jsem strašně nerad, když se vůbec dává do sounáležitosti, že mám na něco stejný názor jako projevili třeba oni (SPD).

Když se ještě vrátíme k dění v parlamentu, máte pocit, že šéf SPD Tomio Okamura jednal v rámci obstrukcí rozumně jako demokratický politik?

Otázka, jestli rozumně. (pousměje se)

Vy osobně si na to odpovídáte jak?

Těmi obstrukcemi, ať se zdály sebehorší, tak zase moc času nezískal. Vždycky se jednalo o den, o dva. Podle mého názoru by bylo účinnější, kdyby nerozporoval program, ale přímo vystupoval k tomu bodu.

Podle mého hodnocení obstrukce nebyla rozumná a může se to pak obrátit i v nějakou změnu jednacího řádu. Na druhou stranu to podle jeho současného znění bylo legální.

Ptám se proto, jestli v případě, že byste seděl ve Sněmovně, nikoli v Senátu, jednal byste podobně?

V žádném případně. Přednesl bych svůj názor, co se týká dotyčné věci.

Takže to není tak, jak vám mnozí vytýkali, že jste na sebe chtěli upozornit hlavně vy, kteří budete mandát na podzim obhajovat. Nenaháněli jste politické body?

To určitě ne. Kdo ví, jestli jsem si je spíše neodehnal. Situace přišla na přetřes nyní. My jsme si nevybírali, v jakém období to bude.

Jestli jste zkrátka nehledali nějaké silné téma, a toto se i kvůli odezvě veřejnosti nenabízelo?

V žádném případě ne. Prvotním důvodem byla – podle mého názoru – ústavní pochybnost ve smyslu, že to bylo přijato ve stavu legislativní nouze.

Myslíte, že i letos pro vás bude místo na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj, anebo budete kandidovat jako nezávislý kandidát? Platí vaše nominace?

Samozřejmě.

Věříte si, že mandát obhájíte?

Myslím, že mám šanci. Samozřejmě nikdy není nic jisté. Senátní souboj je vždycky těžký. Rozhodnou voliči, záleží na nich. Každopádně jdu do souboje se vztyčenou hlavou.

