Senát vrátil poslancům novelu zákona proti politickým trafikám, je podle něj zbytečná

„Zákon víceméně kopíruje dnes zavedenou praxi a není to úplně nová záležitost. Nicméně nějakou vyšší míru transparentnosti veřejné kontroly zavádí. Možná by stačilo vládní nařízení, ale je to nějaká větší míra stability,” řekl na plénu senátor ČSSD Jiří Dienstbier, proti zamítnutí se ale nevyjádřil.