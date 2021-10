Senát po zprávě ÚVN: Není jiná možnost než teď zbavit prezidenta pravomocí

„Jiná možnost bohužel nepřichází do úvahy, než že se musíme bavit o tom, kdy a jak aktivujeme článek 66 ústavy,” řekl šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Právní cestou zopakujeme to, co již řekli lékaři,“ doplnil senátor Václav Láska (SEN 21).

Řekli to v pondělí po jednání organizačního výboru, kde s kolegy diskutovali dopis prezidentova ošetřujícího lékaře a šéfa ÚVN Miroslava Zavorala. Z něj vyplývá, že Zeman nyní není schopen vykonávat svůj úřad.

V době, kdy by nebyl úřad prezidenta z jakéhokoli důvodu obsazen, rozdělí si část jeho pravomoci premiér a předseda Poslanecké sněmovny.

Co je s prezidentem Zemanem? Další brífink Hradu nedal odpověď Domácí

Vystrčil se v pátek z pověření vedení Senátu dotázal nemocnice na Zemanův zdravotní stav a prognózu dalšího vývoje, a to s ohledem na způsobilost zastávat úřad.

Končící šéf Poslanecké sněmovny Vondráček by byl s aktivací článku 66 ústavy o přechodu pravomocí prezidenta opatrný. Nechal by to případně až na nové složení Sněmovny.