Senát odmítl vyšší zdanění loterií a vkladů do katastru

„Byl to naprosto bezprecedentní postup. Zákon byl schválen postupem, který zřejmě část poslanců napadne u Ústavního soudu. Prostě to usekli a to bychom neměli akceptovat. Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí a měli bychom poslance podpořit,“ řekl senátor Michael Canov.

„Zákon už jen z principu musíme zamítnout, tak jak je přijat. Je to úplný nesmysl a blbost. Je tam 57 chyb. Peníze ve státním rozpočtu prostě chybí, tak to tam vláda chce dát. Není to snaha napravit nějaká současná opatření. Je to politický paskvil,“ nešetřil kritikou senátor Tomáš Goláň a dodal, že je ochoten připravit zákon lepší.