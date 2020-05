Senát nesouhlasí s braním peněz obcím. Poslancům předloží zákon

„Vláda obcím a krajům vzala peníze, ale řekla budete si moci napsat Ježíškovi. Nejpozději na konci června vám ze Senátu pošleme návrh normy, bude to jasný příspěvek na obyvatele obce, pro obce i kraje, kde bude možné, aby se ty peníze proinvestovaly. Nikdo nenapadá to, že peníze dostali OSVČ a „eseróčka“, to je naprosto v pořádku. Ale je nesmysl je brát odtud, kde můžeme smysluplně investovat. A to se stalo,“ rozlítil se Vystrčil.

Reagoval tak na rozhodnutí poslanců, kteří schválili, že finanční kompenzace pro podnikatele a malé firmy půjdou ze sdílených daní, což dopadne právě na rozpočty samospráv a na jejich plánované investice, které musí nyní zrušit. Podle Vystrčila bude samosprávám chybět „každá pátá koruna“. Celkem půjde podle senátorů u obcí o částku 11 miliard korun a krajů o čtyři miliardy

Vondráček: Výjimka, vše ostatní jde z rozpočtu

Vondráček krok poslanců hájil tím, že kompenzační bonus je jediná položka, která musí jít ze sdílených daní, všechny ostatní věci leží podle něj na bedrech státu a jdou ze státního rozpočtu.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček Foto: Milan Malíček, Právo

„Je to výsledek dlouhé diskuse odborníků. Podstatou tohoto kompenzačního bonusu bylo pomoci rychle těm lidem, kteří opravdu v tu chvíli neměli z čeho žít. A bylo to nejjednodušší, co jsme mohli udělat. Trošku zazlívám senátu, že to zdrželi o 4 týdny, ti lidé na ty peníze čekali 4 týdny,“ opáčil šéf Sněmovny.

Vláda podle něj plánuje, že radnicím poskytne dotace. To se ale Vystrčilovi také nelíbí a zkritizoval hlavně zdlouhavé vyplácení dotací a podotkl, že stát zatím nevyřídil žádosti obcí o dotace z února za celkem dvě miliardy. Neumí si tak představit, že by se rychle rozhodlo o rozdělení 18 miliard. To by podle něj trvalo nejméně rok.

Podle Vondráčka je nyní spor o to, jakým způsobem se bude obcím pomáhat. Uvedl také, že dotace budou na konkrétní projekty. „Některé obce říkají: ´Dejte nám to bez určení, my si poradíme´. To nechceme,“ dodal Vondráček.