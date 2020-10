Šéf krajské hygieny v Plzni končí, ministerstvo potvrdilo jeho odvolání

Tomašuk už byl jednou suspendován, a to loni v srpnu. S odvoláním proti správnímu rozhodnutí ale uspěl u soudu a letos v červenci se vrátil zpět do funkce.

Kdo Tomašuka nahradí, zatím není jasné. Pravděpodobně to ale bude Michal Bartoš, který plzeňskou hygienu vedl do doby, než se Tomašuk vrátil zpět.

Už po výsledku první prověrky, podle které Tomašuk údajně svévolně rozdával odměny některým podřízeným a nezákonně je povyšoval do vyšších platových tříd, zahájila kárná komise řízení pro zvlášť závažné provinění a navrhla jeho okamžité zproštění funkce do vyšetření celé záležitosti. To se také stalo, ale podle soudu pro to nebyly splněny všechny zákonné podmínky. Proto se Tomašuk mohl vrátit do funkce.