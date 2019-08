Se Zaorálkem se snad situace uklidní, doufají osobnosti z kultury

„Jsou to veletoče, které by mě ani ve snu nenapadly. Předpokládal jsem, že ČSSD má připraveného někoho, kdo je opravdu kompetentní resort kultury vést. Ale mezi Michalem Šmardou a Lubomírem Zaorálkem co do odbornosti velký rozdíl nevidím. Doufejme, že se aspoň obklopí lidmi, kteří mu budou umět dobře poradit. A třeba vzhledem ke svým kontaktům v zahraničí otevře českou kulturu více světu ve smyslu častějších výjezdů českých umělců do zahraničí i okysličování české kultury zahraniční inspirací,“ řekl Právu.