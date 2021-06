Se stařenkou jsme se do trosek vraceli pro léky

Tak začala noc na pátek. Řežeme strom přes cestu u zámečku Pohansko u Břeclavi. Ve vysílačce slyšíme série příkazů směrujících dostupné síly na Hodonínsko. Pomoc žádá i sanitka, která jede pro raněné. Nemá se k nim jak dostat. Je třeba prořezat cestu. Vzápětí i my míříme na Hodonínsko, do Lužic.

„Dejte mi rámě, půjde se mi tak lepší,“ říká. Vedu ji pryč, abych ji předal k odvozu z místa do bezpečí. Vtipkuji, že je to jako za starých časů gentlemanů na bále. Moc mi to nejde. Uvědomuji si, že se už do domu nevrátí. Při jeho stavu se proměnil ve stavební pozemek. Naše hasičské auto mezitím odjíždí. Proměnilo se v sanitku a odváží raněné do nemocnice.