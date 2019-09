Schwarzenberg: Zeman se chová jak Ludvík XIV.

Co říkáte na to, že prezident Zeman změnil názor a je připraven v případě, že nejvyšší státní zástupce otevře znovu kauzu Čapí hnízdo, udělit premiéru Babišovi milost?

Tím, že to řekl dávno před tím, než nejvyšší státní zástupce mohl zvážit všechny argumenty, nám zvěstuje, že ho ty argumenty nezajímají a že vytáhne z bryndy svého poddaného premiéra a všichni si mohou políbit šos.

Čím to, že do toho prezident vstupuje, když to začalo pro Babiše vypadat nadějně?

Kdyby do toho nejvyšší státní zástupce chtěl vstoupit, tak mu prezident Zeman vzkázal, ať se nesnaží, že to nemá smysl, protože on se už rozhodl, že Babiše z jeho problémů na každý pád vytrhne. A je to také vzkaz veřejnosti: Já zde vládnu, ostatní jsou mi poddáni. Jak to říkal Ludvík XIV.: Stát, to jsem já.

Prezident si prosadil, aby ústavní činitelé jednali o jeho nápadu zrušit uznání Kosova, a argumentuje tím, že vy jste v Topolánkově vládě Kosovo uznali přes hlavu parlamentu. Je možné Kosovo oduznat?

Je to naprostý nesmysl. Pan premiér by měl prezidentovi vysvětlit, že to nejde. Kdo nás porazil minulý týden ve fotbale? Kosovo. To znamená, že ten stát existuje a nemůžeme tvrdit, že to tak není.

Vy jste minulý týden seděl s prezidentem u táboráku v Lánech, o čem jste mluvili?

Nic vážného jsme neřešili, jenom takové kecání.

Prezident Miloš Zeman (druhý zleva) a bývalý ministr zahraničních věcí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg zapálili 14. září 2019 v Lánech na Kladensku Masarykovu vatru u příležitosti 82. výročí úmrtí prvního československého prezidenta. Foto: Vít Šimánek, ČTK

Jak se vám jinak daří?

Ztrácím jedno oko. Ohluchl jsem a pajdám hůř než prezident, ale jinak se mám docela dobře.

Máte ještě sílu dělat politiku?

Mám, protože na to nepotřebuji nohy, byť bych rád leckdy někoho nakopnul. Jinak mi síly stačí.

A proč v politice stále zůstáváte?

Protože mě spousta věcí štve, a pokud budu moci, tak se je pokusím napravit.

A jak, když politická síla vaší strany není velká?

S radostí jsem zjistil, že mě lidi poslouchají a že když něco řeknu nebo napíšu, tak to lidi zaznamenají.

Není vám někdy líto, že jste se nestal prezidentem? To by se vám věci prosazovaly lépe.

Zaplať pánbůh ne, protože to bych nemohl svobodně chodit do kavárny, být jen tak na Dřevíči a o nikoho se nestarat, mít rande s lidmi, které mám rád. Kdybych byl na Hradě, tak by to bylo hodně omezené. Líto je mi to proto, že jsem nešťastný ze současné politiky Hradu, ale osobně se mi jistě daří lépe, než kdybych byl prezidentem.

Neměla by se opozice Babišovi omluvit, že jste ho tak pronásledovali kritikou, když státní zástupce nyní pravomocně rozhodl, že v případě Čapího hnízda o trestný čin nešlo?

Kdybych byl na místě Babiše, tak bych trval na tom, aby se to projednalo u soudu. Když je to zastaveno tímto způsobem, zůstane vždy podezření. A to je neštěstí pro českou politiku.

Podlehli podle vás státní zástupci politickému tlaku?

Není důležité, co já si myslím. Dělá to ten dojem, a to je holé neštěstí. A tomuto dojmu by se mělo předejít.

Změní to rétoriku opozice vůči Babišovi?

Asi ano. Ale i u toho Čapího hnízda musím souhlasit s Markem Výborným, že asi to nebylo trestné, ale nebylo to etické.

Babiše kritizujete dlouhodobě a lidi strašíte, co všechno se pod jeho vládou stane, ale zatím se vaše katastrofické scénáře neplní. Neznevěrohodnila se opozice tou bezbřehou kritikou?

Česká společnost je rozdělená, lehce přes 50 procent věří Babišovi a zbytek mu nikdy věřit nebude. Možná zmírníme výčitky kvůli Čapímu hnízdu, ale nevidím důvod, proč bychom jinak měli měnit svůj přístup.

Jak se budete snažit dostat Babišovi na kobylku?

Jako starý lesník můžu říci, že jsem ještě neviděl, že by jeden strom vyrostl až do nebe. Nevím, co bude, možná tu vstane mladý, nadaný politik s charismatem. Ale jasné je, že jak přestane konjunktura, tak skončí Babišova sláva. Příliš rozdával a v čase nouze už nebude mít co.

Není to tím, že nemá proti sobě důstojného protihráče?

Abych nejmenoval jen spolustraníky. Předseda pirátů Bartoš je zajímavý a předseda ODS Fiala je jistě důstojný protivník.

Důstojný to on je, ale otázka je, jestli dokáže strhnout lidi?

Je pravda, že není moc velký demagog. Nemá, jak říkala naše matka, plebs appeal, ale zase ODS pozvedl a vrátil jí kredit, který zcela ztratila. A u nás? Uvidíme, kdo v listopadu na sněmu vyhraje.

Ve vší úctě k paní poslankyni Adamové i senátoru Czerninovi, nejsou trochu druhá liga?

Markéty i Tomáše si cením, a když je porovnám s ostatními českými politiky, tak nemohu souhlasit, že by byli druhá liga.

A bude to stačit?

Nechci je posuzovat, než nastoupí.

Je TOP 09 rozdělená na konzervativce a liberály, jak to vypadá při střetu Czernina a Adamové?

To je přehnané, protože jediný spor je o stejnopohlavní manželství.

A vy fandíte Czerninovi?

Já je mám oba rád, ale Tomáš to ohlásil již před delším časem. Znám ho dlouhá léta, i jeho rodiče. Vím, že má výborný charakter a že je ve východních Čechách velice oblíbený. Tak jsem mu vyslovil podporu. Ale dříve, než kandidoval, jsem prosil Markétu, aby do toho šla, a ona to odmítala. A teď to měnit nebudu, protože když něco slíbím, tak to dodržím.

A co faktor Kalousek? Každý nový šéf se s ním bude potýkat. I vy jste měl asi co dělat, abyste si autoritu šéfa udržel, ne?

Většinou jsme měli stejný názor. A když jsme měli odlišný, tak po diskusi Kalousek řekl: Předseda rozhoduje. Kalousek je zakladatel strany a je nejschopnější řečník ve Sněmovně. Poté, co nám zavřeli Ratha, tak tam nemá konkurenci. Já ho budu vždy podporovat, protože bych jeho hlas v české politice postrádal.

Ale nebude to mít nový předseda těžké, protože Kalousek si umí prosadit svou? Zažil to současný předseda Pospíšil.

Každý předseda bude mít opozici. Oba jsme byli připravení Pospíšila podporovat, ale když chtěl tancovat na třech svatbách, tak jsme řekli, že to není možné.

Kalousek před časem řekl, že kvůli podílu na kauze Nagyová nemáte nárok být v příští vládě. Byl to podle vás největší průšvih, co jste ve vládě měli?

Ještě několik menších, ale že jsme toto tolerovali, tak to byl veliký průšvih.

Je to ten hlavní důvod, proč TOP 09 ztratila kredit?

Určitě a stejně i to, že jsme byli ve vládě s tou podivnou stranou. Jak se jmenovala?

Věci veřejné.

A to nás taky hodně poškodilo. Prostě, když se položíte do postele s lehkou holkou, tak jste podezřelý, že jste pohlavně nemocný.

A co se vám povedlo?

Dobře jsme dělali evropskou politiku. Byť nám to vytýkají, ale myslím, že i hospodářská politika Mirka Kalouska byla správná. Ale měl jsem pravdu, když jsem mu říkal, že je dobré šetřit, ale důchodcům bychom měli přidat. On ale měl obavu, že když se jednou hráz naruší, tak se to neudrží.

TOP 09 se pohybuje pouze kolem pětiprocentní podpory. Vidíte naději ve spojení znovu se Starosty?

Já jsem byl vždy pro, protože se výborně doplňujeme. Mám mezi Starosty řadu přátel. Ale je tu jeden problém, dříve jsme byli silnější my, teď se zase STAN považuje za důležitějšího a silnějšího. To bude zase v tom manželství zlobit. Jak říkala moje matka, když komentovala politiku 20. století, že největší blbosti a zločiny se nedělají kvůli penězům, sexu nebo moci, ale vždy z ješitnosti. To je největší chyba politiků.

A co ta koalice s ODS a lidovci? Věříte, že širší blok má šanci vzniknout?

Ne. Tam jsou větší názorové rozdíly. Mezi námi a STAN rozdíly moc nejsou. Lidovce a ODS dělí postoj k Evropě. Lidovci jsou proevropštější a v ODS zůstává to nešťastné Klausovo dědictví. A druhý rozdíl je v tom, že v ODS věří v kapitalismus bez přívlastků, přece jenom lidovci jsou sociálnější.

Starosta Prahy 6 Kolář z TOP 09 udělal mezinárodní haló kolem sochy Koněva. Co na to říkáte, je to přece jenom váš učeň?

Ano, dělal mi asistenta. Teď je dobrý starosta, k té kauze se dostal ne úplně svou vinou.

Nemyslíte si, že tam kolem toho udělal řadu hloupostí?

Jaké?

Zakryl tu sochu a tvrdil, že je to pro její ochranu. To byla spíš provokace.

A to ji měl nechat polévat rudou barvou? Já bych to asi dělal jinak, ale je jasné, že ten problém by nevymizel. Kdyby tam ten pomník stál od války, tak by dnes nikdo nic nenamítal. Ale byl postaven v nešťastné době normalizace. A také to, že Koněv potlačil maďarské povstání, věděli donedávna jen historici.

A není to spíš důsledek vyhrocené politiky k Rusku?

To je možné. Všechno má své následky. Stejné je to se sporem Prahy a Číny. Hrad natolik tlačil na pročínskou a proruskou politiku, že se tím vzbudila opozice. Myslím, že k odporu vůči Koněvovi přispěla informace, že potlačil maďarské povstání. Já jsem tu revoluci zažil, protože jsem pracoval na rakousko-maďarské hranici, a bylo to strašné. Proto považuji Koněvův pomník za pochybný.

Co říkáte na názor ruského ministra kultury, že čs. legionáři jsou polovinou Rusů vnímáni kontroverzně, a přesto se o jejich pomníky starají na základě mezistátní smlouvy?