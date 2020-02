Schillerová: Zrušit superhrubou mzdu? Jsem skeptická

Paní ministryně, zjednodušuje vláda daňový systém?

Jsem přesvědčena, že ano. Nejde to tak rychle, ten systém byl léta zaplevelen. Děláme celou řadu věcí. Máme ve třetím čtení novelu daňového řádu, kde máme celou řadu nových institutů, které zjednodušují postupy a kontrolu. Bude se zjednodušovat podání daňového přiznání elektronicky. Letos od prvního prosince chci spustit on-line finanční úřad. To jsou věci, které směřují k zjednodušení.

Pro kadeřnice bude od května platit sazba DPH 10 procent, ale pro kosmetičky zůstane sazba na 15 procentech. Nebo například opravy jízdních kol budou spadat do 10procentní sazby, ale opravy hodinek už tam spadat nebudou. Je tohle předvídatelné daňové prostředí, které vláda slibovala v programovém prohlášení?

Jedná se o DPH, což je harmonizovaná daň Evropskou unií, a my si nemůžeme dělat, co chceme. Andrej Babiš jako ministr financí zavedl sníženou sazbu 10 procent a my si můžeme dovolit do ní dát pouze ty služby nebo zboží, kde nám to evropská směrnice dovoluje.

Chtěli jsme podpořit služby s vysokým podílem lidské práce. Holiče tam dát můžeme, ale kosmetičky tam dát nemůžeme. Ta směrnice je z 80. let a je zastaralá a některé věci nedávají smysl. ČR podporuje zcela zásadní změnu této směrnice.

Ministryně financí Alena Schillerová o změnách DPH Video: Novinky

Neměli jste počkat, až se ta směrnice aktualizuje? Takhle to působí dost zmatečně.

To bychom taky mohli čekat několik let. Jednání probíhají už dva roky. Pro změnu daňových zákonů na půdě EU potřebujete jednomyslnost, a to není otázka půl roku.

A jaký je rozdíl mezi opravou jízdních kol a opravou hodinek?

To je správný dotaz, ale je to dotaz na Evropskou komisi a Evropskou unii.

O tom, že se změní DPH, ale rozhodla vaše vláda.

My jsme mohli do 10procentní sazby dát opravy kol, to nám směrnice umožňuje, ale opravu hodinek ne, to nám neumožňuje.

Když to vezmu do důsledku, tak nějaká žena bude mít svatbu a objedná si kadeřnické a kosmetické služby u jedné osoby, jak to bude prakticky probíhat? Za to, že ji učeše, bude platit nižší sazbu než za to, že ji namaluje?

Jsem přesvědčena, že ta budoucí nevěsta to nepozná. Nedávno jsem se o tom bavila se svým kadeřníkem. Když prodává kartáče nebo kosmetické výrobky a vedle toho češe, tak už dnes má dvě sazby. Oni si s tím poradí. Můj názor na ty kosmetičky a kadeřnice je takový, že obor kosmetika v 80. letech možná neexistoval, tak jak ho známe dnes.

Opozice vládě vyčítá, že šachujete s DPH bez jakékoliv koncepce. Že to trochu působí, jako byste prstem náhodně ukázali na profese nebo odvětví, která budou do té 10procentní sazby spadat. Nemají pravdu?

Opozice bude vládě vytýkat cokoliv. My jsme už v polovině roku 2018 řekli, že prosadíme 3. a 4. vlnu EET. Tak jako u první vlny už tehdy jsme snížili DPH na stravovací služby a nealkoholické nápoje z 21 procent na 15 a zůstalo to bez povšimnutí.

A spousta hospodských si zase pamatuje, co dělala dnešní opozice. Například kupovali maso s 15procentní sazbou a prodávali guláš za 21 procent. My jsme první vláda, která pro tento obor něco udělala.

Ráda bych vám pustila takovou anketu, kterou jsme udělali mezi poslanci.

(Sleduje anketu o tom, jak se poslanci nevyznají v sazbách DPH na pivo.)

V DPH na pivo se nevyznají ani sami poslanci. Anketa, kterou jsme pustili ministryni financí Schillerové Video: Novinky

Co na to říkáte, paní ministryně?

Beru to s nadsázkou. Překvapila mě jedna věc, nečekala jsem, že se tím národ bude bavit tři týdny. Opravdu to není žádná novinka. Všichni ti poslanci rok a půl seděli v Poslanecké sněmovně, když jsem hájila novelu zákona o EET včetně novely zákona o DPH, a nikdy nezazněla žádná kritika. Celé to způsobila ta tabulka, která začala kolovat po internetu.

Idiotská tabulka, jak říká pan premiér.

Takové tvrdé výrazy nepoužívám, řekla bych nesmyslná.

Když se v DPH na pivo nevyznají ani sami zákonodárci, myslíte, že majitelé hospod se v tom vyznají?

Paní redaktorko, vsaďte se, že ano. S celou řadou mluvím, když jsem na výjezdech, a ti hospodští mi volají s podporou. Oni už dnes mají dvě sazby, 21 na alkohol a 15 procent na stravování. A budou mít zase dvě sazby. 21 procent na alkohol s výjimkou točeného piva, a na zbytek budou mít 10 procent.

Zaujala mě ještě jedna věc. Ministerstvo zdravotnictví chce výrazně omezit reklamu na alkohol, protože Česko je pořád v jeho spotřebě na špici. Vláda přitom snižuje DPH na alkohol a premiér vyzývá hostinské, ať pivo pro lidi zlevní, aby lidé víc chodili do hospod. Nejde to absolutně proti sobě?

Mám za sebou úspěšné prosazení daňového balíčku na rok 2020 a tam poměrně zásadně zvyšujeme spotřební daň na tvrdý alkohol právě kvůli požadavku ministra zdravotnictví, jsme ve spotřebě čistého lihu druzí na světě.

Proto bych třeba nešla cestou snížení spotřební daně u piva, to by byl ten nesmysl. Podporovali bychom výrobce piva, lahvové pivo. My jsme chtěli podpořit byznys stravovacích služeb, restaurací, hospod, takovou tu pivní kulturu, jak říká premiér.

Ministryně financí Alena Schillerová o spotřebě alkoholu Video: Novinky

Mluvíte o tom, že chcete podpořit pivní kulturu. Podle lékařů dvě sklenice piva (desítky) obsahují 40 gramů čistého alkoholu, což je hraniční množství alkoholu pro rozvoj závislosti.

Ministr zdravotnictví pro snížení DPH ruku nezdvihl ani na vládě, ani v parlamentu. Nicméně my nepočítáme, že se bude cena piva klesat.

Premiér s tím počítá.

To je věc názoru.

Možná byste si to měli ve vládě vyjasnit, premiér, vy a ministr zdravotnictví to vidíte jinak.

To není politická věc, to je věc názoru. Nemůžeme diktovat hospodským, jestli mají snížit cenu piva. Můj názor je, že se to v ceně piva neprojeví.

Pročítala jsem si programové prohlášení vlády a zaujaly mě tam tři sliby. Vyrovnaný státní rozpočet, důchodová reforma a zrušení superhrubé mzdy. Nic z toho zatím vláda nesplnila. Do voleb je zhruba rok a půl. Co z toho splníte?

Máme vyrovnané veřejné finance. Máme jedny z nejlepších výsledků v EU, máme 3. nejlepší výsledek veřejných financí a 4. nejnižší dluh. Co se týče státního rozpočtu, což je jedna ze součástí veřejných financí, tak i státní rozpočet v posledních letech byl buď přebytkový, nebo téměř vyrovnaný.

Teď máme plánovaný 40miliardový deficit, ale i ten byl lepší. V tuto chvíli ekonomika zpomaluje a to nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, abychom začali omezovat výdaje na investice a do lidí.

A co se týče důchodové reformy a zrušení superhrubé mzdy?

Zrušení superhrubé mzdy jsem dala už do balíčku v roce 2018, ale to jsme ještě neměli vládu s důvěrou, tak jsem to po diskuzi s panem premiérem a po mezirezortním řízení vyňala.

Ten balíček ukázal určitá slabá místa návrhu. Jedna věc jsou rozpočtové dopady, které by se pohybovaly kolem 24 až 26 miliard, možná víc. Musíme si říct, až se sejdeme nad prioritami rozpočtu, zda zrušení superhrubé mzdy bude naše priorita a kde se kvůli tomu vzdáme něčeho jiného.

ČSSD superhrubou mzdu zrušit nechce. Tak mi jde o to, jak moc to budete prosazovat a jestli ji opravdu zrušit chcete?

Je tam i další problém. Máme v programovém prohlášení, že pokud zrušíme superhrubou mzdu, tak efektivní daň pro zaměstnance, která je 20,1%, dáme na 19 procent a každý zaměstnanec by vydělal něco navíc. Máme tu ale osoby samostatně výdělečné činné, například živnostníky, a ti mají dnes 15procentní daň.

Pokud bychom zavedli daň 19 procent, tak bychom zvyšovali daně pro OSVČ. Byli jsme připraveni jim to kompenzovat, že by si tři čtvrtiny zaplaceného sociálního pojištění dali do výdajů, což by plus mínus odpovídalo tomu navýšení. Ale vizuálně zvyšujete daně a bude se to těžko komunikovat.

Z vašeho vyjádření tedy chápu, že tu superhrubou mzdu už zrušit nechcete?

Abych vám neuhýbala z té odpovědi, jsem velmi skeptická k tomu, že bychom ji zrušili.

A co důchodová reforma?

To je složitější téma. Tam je to gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Mám s tou architekturou docela velký problém. Vymyslet systém, aniž by se zaobíral zdroji, kde se na to vezme, je pro mě nepochopitelné. Zcela zásadně se rozcházíme v těch finančních propočtech.

Pokud by se základní důchod 10 500, který by se nárokoval všem, měl hradit z daní, tak by to znamenalo 304 miliard. Nemám tam co řešit. Co mě velmi zarazilo, když jsem zaznamenala výrok paní ministryně v médiích, že by OSVČ na tento důchod nemuseli dosáhnout, protože platí malé pojistné. Je vidět, jak je to nepromyšlené. Nemůžeme připravit důchodovou reformu a spustit ji, když nevíme, kde na ni vezmeme, a ještě jednu skupinu lidí hodíme přes palubu.

Takže vyrovnaný rozpočet, důchodová reforma a zrušení superhrubé mzdy jsou tři sliby, které vaše vláda nesplní.

Vyrovnané veřejné finance máme. Jsme země, která je premiantem dodržování dluhové brzdy. Naše finance jsou extrémně zdravé. Co se týče důchodové reformy, je to gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Když se podíváme do minulosti, nikdo tady žádnou důchodovou reformu nepřipravil.