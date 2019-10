Schillerová: Vyšší rodičovská bude, opozice šíří katastrofické scénáře

Středeční debata ve Sněmovně o daňovém balíčku opět skončila bez hlasování. Stihne se schválit do konce roku?

Jsem přesvědčena, že ano. Ani jsem nepočítala s tím, že by se to dnes schválilo. Opozice dávala jasně najevo, že chce obstruovat, už se tím netají. Dnes padl procedurální návrh, aby se pokračovalo i po 19. hodině, protože opozice pořád říká, jak chce debatovat. To opozice nepodpořila. Vypovídá to o tom, jestli chtějí jednat, nebo obstruovat.

Rodičovský příspěvek bude, mám to v rozpočtu.

Pořád platí podmínka, že nejprve chcete schválit daňový balíček, a až potom navýšení rodičovské?

Pořád to platí. Jak daňový balíček, tak rodičovský příspěvek jsou priorita. Rodičovský příspěvek je navýšen poprvé od roku 2012. Upozorňuji na to, že v zákoně máme nastavený mechanismus, že rodičovskou budeme vyplácet i zpětně rodičům dětí do čtyř let, kteří si stávající příspěvek 220 tisíc nevyčerpali. Takže maminky a tatínkové se nemusejí bát. Rodičovský příspěvek bude, mám to v rozpočtu. Ať se nenechají znepokojit katastrofickými scénáři, které opozice šíří po sociálních sítích.

Podpoří poslanci ANO v pátek program mimořádné schůze, kterou svolala opozice k vyšší rodičovské?

Nejednali jsme o tom a nemůžu mluvit za všechny poslance, ale nevidím důvod, proč bychom to nepodpořili a proč by se o tom nejednalo.

Takže rodičovský příspěvek by se nakonec mohl schválit dřív než daňový balíček?

Taková možnost čistě teoreticky je. Nemá cenu to blokovat. Ale pro nás to jsou spojené nádoby. Deklarujeme rodičům, že bude vyšší rodičovský příspěvek a deklarujeme, že bude i zpětně, i kdyby tam ta účinnost nebyla. Takže se rodiče nemusejí bát.

Opozice říká, že kdybyste se nedopustila výroku o opoziční a senátorské špíně, měla byste dnes lehčí ministerský život. Litujete toho výroku?