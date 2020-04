Schillerová už měsíc slibuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. A trh kvůli tomu stojí

„Je to daň, která mi nikdy nedávala smysl,“ uvedla ministryně už 29. března s tím, že se bude zasazovat o její zrušení, které by se podle ní mělo vztahovat dokonce na nákupy od začátku roku.

Od té doby pravidelně vystupuje na tiskových konferencích, ve Sněmovně nebo v Senátu a průběžně hovoří o tom, že se na zrušení pracuje, že to koalice debatuje, ministerstvo připravuje a ona na vládě předloží. K definitivnímu zařazení na program jednání vlády zatím stále nedošlo.

Schillerová: Návrh jsem neopustila

„Svůj záměr jsem neopustila. Debatovali jsme to s experty z Národní ekonomické rady vlády (NERV). Neodmítli to, ale diskutovali jsme, jestli je na to vhodná doba,” uvedla minulý pátek na tiskové konferenci na dotaz Novinek.

O tom, že na zrušení daně, která je až čtyři procenta z ceny a platí ji každý, kdo si nemovitost kupuje, pracuje, ujišťovala poslance i při úterním jednání Sněmovny.

„Víte, že mám připravený návrh na její zrušení, budeme to projednávat koaličně, jak jsme se domluvili tento týden,” řekla v úterý ve Sněmovně.

Pro ČSSD to není priorita

Ale přesvědčení koaliční ČSSD se zdá jako tvrdý oříšek. Výpadek z rozpočtu by podle nich byl až 13 miliard korun.

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 procenta z ceny nemovitosti. Platí se ze staveb i pozemků. Neplatí se z novostaveb a jsou od ní osvobozeni ti, kteří nemovitost získali v dědictví či darem.

„Za sociální demokracii bych rád vyjádřil určitou skepsi. Nejsem si jistý, že je to typ návrhu, který nás teď pálí a měl by být součástí opatření, o kterých se bavíme. Máme řadu daleko naléhavějších věcí, nemyslím, že by tato s nimi tak souvisela a toto je skupina obyvatel, kterým potřebujeme pomoci,“ prohlásil už 9. dubna po jednání vlády ministr kultury Lubomír Zaorálek.

A o tom, že to není hlavní priorita, mluví i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Netuším, proč to řešíme zrovna teď, když většina mladých rodin má pokles příjmů a míříme do recese. Naopak musíme pomoci tomu, aby mladé rodiny s dětmi, které nejsou schopné hypotéku platit, na bydlení vůbec měly,” napsala Novinkám Maláčová s tím, že by byla pro zrušení, ale pouze pro fyzické osoby a pro ty, kteří si kupují první nemovitost.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová po jednání vlády Foto: vlada.cz

To, že rozpory přetrvávají, oficiálně přiznává i tiskové oddělení ministerstva financí. „Nedošlo k jednoznačné shodě, zda je návrh v současnosti prioritou a zda by se nyní neměly projednávat bezprostředně důležitější kroky, které například formou přímé podpory poskytují okamžitou pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva,” napsal Novinkám Tomáš Weiss z tiskového oddělení resortu financí.

Hnutí ANO vlastně svého koaličního partnera z ČSSD pro podporu zákona ve Sněmovně ani nepotřebuje. Pravicová opozice zrušení daně z nabytí nemovitosti prosazuje dlouhodobě a v jisté formě by změnu podpořila.

Trh se zastavil

Podle ekonomů a odborníků na hypotéky se ale realitní trh nyní zastavil a čeká se, jak se situace vyvine. Čtyři procenta nejsou pro kupující malou částkou.

„Realitní trh žije představou, že zrušení této daně je už v podstatě hotovou věcí. Zájemci o nemovitost nyní mnohdy vyčkávají, kdy se tato představa změní ve skutečnost a oni budou moci ušetřit,” uvádí ekonom Lukáš Kovanda, který je zároveň členem tzv. NERVu.

Schillerová má dvě podmínky

Návrh ministryně Schillerová ale spojuje se dvěma podmínkami. Každý, kdo si nyní hypotéku vezme, si ze zákona může při podání daňového přiznání jednou ročně odečítat úroky z úvěrů ze svého daňového základu. To by podle ní pro nové smlouvy už platit nemohlo.

Druhá podmínka je spojená s délkou doby, po kterou musí vlastník platit daň z příjmu, pokud se rozhodne nemovitost prodat. Ta je dnes až 15 procent a platí se z rozdílu toho, za kolik byla nemovitost koupena a následně prodána.