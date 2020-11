Schillerová: S velkým schodkem rozpočtu se smířím. Jde mi o lidi

A o jaký schodek by se mohlo jednat? Kdybych vzala to, co prošlo rozpočtovým výborem, tak by byl dopad do státního rozpočtu asi 70 miliard. Takže bychom se mohli dostat na něco okolo 400 miliard korun.

Nezastírám, že nabízíme odlišný přístup ke konsolidaci veřejných financí než v minulém desetiletí. Tehdy se prakticky okamžitě druhý rok po recesi škrtalo a zvyšovaly daně, aby se co nejrychleji snížil deficit veřejných financí. Ostatně tutéž medicínu by nám dnes rádi doporučili představitelé opozice i Národní rozpočtová rada. Jsem ovšem toho názoru, že bychom se měli z minulých chyb poučit, ne je opakovat. A to je právě ten důvod, proč skutečně nejspíš vstoupím do dějin jako ministryně financí s jedním z největších schodků. Ale popravdě řečeno s tím žít umím. S čím bych se však v životě nesmířila, by bylo, kdybychom naše občany nechali v této největší zdravotní a ekonomické krizi na holičkách. Nestalo se tak v letošním roce a udělám vše pro to, aby se tak nestalo ani v roce příštím.