Schillerová: Nemůžeme zavřít průmysl, budeme povinně testovat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl, že můžeme mít až 20 tisíc nakažených denně. Proč tedy nesouhlasíte s uzavřením průmyslu?

V prvé řadě si musíme říct, co to je uzavření průmyslu. Ti lidé, kteří to hlasitě vykřikují, mnohdy nevědí, o čem mluví. Máme kritickou infrastrukturu – energetiku a tak dále –, kterou uzavřít nemůžeme, protože by nám přestaly fungovat třeba nemocnice. Nemůžeme ani vypnout nebo nechat vyhasnout pece ve slévárenských firmách.

Zaměstnavatelé musí testování zajistit a zaměstnanci se mu musí podrobit

Je potřeba si uvědomit, že dohromady to jsou desítky, stovky tisíc lidí, kteří v průmyslových firmách pracují, je to zhruba 30 procent HDP naší ekonomiky, a na nich jsou navázané další firmy, desítky, stovky tisíc živnostníků.

Jestliže ty firmy přestanou fungovat, tak ztratí svoje zakázky, protože je nedodrží, budou platit obrovské sankce a dostaneme se do obrovské ekonomické recese, mnohem hlubší, než ve které jsme, a ze které se republika nemusí jen tak dostat. Když se podíváte okolo nás a ve světě, tak nikde se průmysl neuzavřel. Bavme se raději o tom, jak v těchto podnicích pohlídat nákazu.

Ano, má se začít masivně testovat…

Jsem velkou zastánkyní povinného testování. Pracovali jsme na tom celý víkend s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministrem Richardem Brabcem a v pondělí (dnes) už na vládu půjdou konkrétní návrhy. Připomněla bych, že už před čtrnácti dny jsme dali velmi silné doporučení k testování ve firmách.

A abychom je motivovali, přijali jsme opatření, že na čtyři antigenní testy každého zaměstnance nebo OSVČ za měsíc budou pojišťovny přispívat vždy 60 Kč.

Vím, že je řada firem, které aktivně testují. Tento víkend jsem hovořila se zástupci firem Brano, Juta, Linet, kde se testuje už od podzimu. Abychom ale nastavili povinnost, k tomu musíte na trhu mít dostatek testů a možnost pro firmy je sem dovážet.

Proto až v uplynulém týdnu podepsal ministr zdravotnictví výjimku pro firmy, které sem mohou testy dovážet a prodávat je zde. Aktuálně by těchto firem mělo být už 24 a dalších zhruba 50 firem se chystá požádat. Dnes máme na skladech v ČR pět milionů testů, příští týden jich bude devět milionů.

Takže teď to je připravené, a tak to bude povinné? Pro koho a odkdy?

Ministr zdravotnictví v pondělí na vládě předloží opatření podle nového pandemického zákona, který vstoupil v účinnost teď o víkendu, jímž se od 5. března uloží povinně testovat firmám nad 250 zaměstnanců.

Těchto firem je 1800 a mají 1,3 milionu zaměstnanců. Testovat budou muset minimálně jedenkrát týdně. Proto to zavádíme k pátku, aby si to firmy mohly přes víkend nastavit a od příštího pondělka spustit. Bude se to týkat všech zaměstnanců, kteří na pracovišti přicházejí do kontaktu s dalšími zaměstnanci. Logicky se tomu nebudou muset podrobovat ti, kteří jsou doma na home officu, anebo ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid.

Ministr Jan Blatný ale současně předloží i opatření pro firmy od 50 do 250 zaměstnanců, v nichž by se povinné testování spustilo od 12. března, tzn. o týden později. To je asi 8000 firem a 800 tisíc zaměstnanců. Počítáme, že do té doby se nám zapojí další distributorské firmy, ale i řetězce, lékárny, drogerie atd. Do čtrnácti dnů budeme mít pod povinným testováním 2,1 milionu zaměstnanců.

Jestli tomu dobře rozumím, tak právní oporu pro to nařídit to firmám dává pandemický zákon?

Přesně tak. Ta povinnost bude nařízena jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, tzn., že zaměstnavatelé to musí zajistit a zaměstnanci se tomu musí podrobit. A je to pod velkými sankcemi.

Navrhnu, ať se do kontrol zapojí i inspektoráty práce

Pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli, je pokuta až 500 tisíc Kč, a může být uložena i opakovaně. U zaměstnanců může být pokuta až 50 tisíc Kč.

Jak to bude ve firmě konkrétně probíhat?

Zaměstnanec přijde do práce, a než vstoupí na pracoviště, podrobí se samovyšetření antigenním testem.

Pokud test ukáže pozitivitu, tak ten člověk nesmí na pracoviště a do práce, ale kontaktuje svého lékaře a podrobí se potvrzovacímu PCR testu. Pokud ten dopadne negativně, tak smí nastoupit do práce. Pokud by byl pozitivní, rozhodne lékař o izolaci.

Jak se to bude kontrolovat?

Základní kontrolní orgán jsou hygienické stanice, ale je jasné, že ty jsou přetížené. Jako další to ale může kontrolovat policie, případně obecní policie. A já navrhnu, ať se do toho zapojí i inspektoráty práce. Ony to sice prý nemohou kontrolovat a pokutovat přímo, ale kontrolují bezpečnost práce, a proto nevidím důvod, proč by se nemohly zapojit a dávat podnět ke správnímu řízení, případně na krajskou hygienu. O tom ještě povedeme debatu. Chci ale jasně pravidelné kontrolní mechanismy.

Už padla výhrada, že firmy budou muset navíc vyřešit uskladňování nebezpečného odpadu z použitých testovacích sad. K tomu chystáte nějakou podporu a pokyny?

Řeší to ministr životního prostředí Brabec, který k tomu samozřejmě připravil metodiku, která je součástí celkové informace pro firmy dostupné na internetu.

Fakticky se s použitými sadami bude zacházet jako s běžným odpadem, vloží se do silnějšího plastového pytle, který se může vyhodit do běžné popelnice na komunální odpad.

ČSSD ale na vládu přijde s návrhem bezodkladně uzavřít část průmyslu. Jaká čísla by vás přesvědčila, že je to potřeba?

Nevím, s čím konkrétně ČSSD přijde, čím to bude mít podepřeno a podle jakého klíče by vybírala. Mám jen mediální informace. Mám pocit, že ČSSD z toho dělá trochu ideologický spor bohatých proti chudým, ale to si myslím, že je hloupé, všichni jsme na jedné lodi.