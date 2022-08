Schillerová: Kauza Mlejnek je vrchol. Chceme výměnu ministra

„Tohle už je úplný vrchol s kauzou Mlejnek. Kauz hnutí STAN bylo několik. Očekáváme, že tentokrát už to nemůže projít. Příští týden o tom budeme jednat. Pošleme otevřený dopis panu premiérovi, aby situaci neprodleně řešil a provedl výměnu na postu ministra vnitra. Neudržitelná je pozice pana Mlejnka,“ uvedla exministryně financí.

Za problém označila nedostatečnou prověrku šéfa rozvědky. „Neměl klasickou prověrku, nýbrž jako obchodník. To je úplně jiná prověrka než na zpravodajce. Budeme čekat, než dostane prověrku na přísně tajné? Tohle Petr Fiala nemůže pokrýt,“ dodala.

Rakušan ke kauze už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.