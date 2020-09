Schillerová chce zmrazit platy politikům i soudcům

Ještě s radikálnějším návrhem přišla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ta by chtěla prosadit trvalé snížení platů politiků a soudců, s čímž Schillerová ovšem nesouhlasí. Platová základna politiků odpovídá 2,5násobku průměrného platu státních zaměstnanců z předminulého roku, u soudců je to trojnásobek. Podle návrhu Maláčové by to měl být nově ve skutečnosti dvojnásobek celostátní předloňské průměrné mzdy.