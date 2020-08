Schillerová chce důchodcům dát jednorázově přes tisícovku už letos

ČSSD pak navrhla přidání nad rámec zákonné valorizace až o 400 Kč. Babiš následně prohlásil, že by to mohlo být až o 500 Kč.

Schillerová nyní uvedla, že by mohli důchodci dostat peníze navíc ještě v letošním roce, a to jako jednorázovou platbu. „Třeba někdy okolo Vánoc. Máme na to v koalici hodně společný názor,“ řekla serveru Blesk.cz. „O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná,“ dodala. Doplnila ale, že platba by přesahovala 1000 korun.