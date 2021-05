Samotesty stačí jen v restauraci, jinde je třeba mít profesionální

Například restaurace v Plzni se na pondělní otevření připravily poctivě a ty oslovené Právem to stihly, nikoliv ale bez notné dávky stresu. „Popravdě jsme otevření čekali až tak za 10 dní, takže to pro nás znamenalo vyrazit na velké nákupy. Bude se mnohem víc jíst, hlavně kolem obědů. Sehnat jsme museli také více piva, to se nakonec ukázalo jako skoro nejmenší problém. Personál jsme si udrželi celou dobu, takže to také zvládneme,“ uvedl Lukáš Frank, který provozuje restauraci Salón v plzeňské čtvrti Doubravka.