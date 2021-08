S tálibánci jsem jednal šest hodin, popsal český vojenský policista

„Vzali jsme všechny notebooky, elektroniku, vytáhli a zachránili harddisky a zbytek jsme velkou palicí rozmlátili na prach. Můj kolega, který měl na starosti dokumenty, pak vše tajně skartoval a skart spálil v sudu. Vše se povedlo zničit nebo odvézt, včetně drahé techniky a vybavení, státních znaků, cedulek s názvem velvyslanectví. To vše by mohl nepřítel zneužít,” popsal první fázi evakuace, při níž bylo prvním letem ze země odvezeno několik desítek osob.

„Dával jsem si velký pozor, abych o nich mluvil jako o zaměstnancích české ambasády, ne spolupracovnících armády. To by nedopadlo dobře,” připustil.

„Bylo mi jich hrozně líto. Po psychické stránce to byl nejhorší moment. Doma mám malého prcka, a když jsem si představil jeho v téhle situaci, vědět, že ho nemůžu zachránit, bylo to to nejhorší, co můžete jako otec zažít,“ dodal muž, který spolu se svými spolupracovníky a dalšími lidmi zapojenými do akce napomohl tomu, že ČR evakuovala z Afghánistánu do bezpečí 195 osob.