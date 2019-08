S projednáním žaloby na Zemana souhlasí i ANO

Podle parlamentních pravidel to znamená, že padla původní úvaha některých politiků, že poslanci budou senátní návrh ignorovat, a tudíž po třech měsících – jak stanoví zákon – spadne pod stůl.

S nápadem na pevné zařazení žaloby přišel nečekaně šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek . Právě on v uplynulých týdnech dával najevo, že Sněmovna by se návrhem vůbec nemusela zabývat. Kvůli tomu lidovci nedávno oznámili, že v případě neochoty se žalobou zabývat podají návrh na svolání mimořádné schůze dolní komory.

„Došli jsme k závěru, že je potřeba bod projednat,“ řekl novinářům Faltýnek a dodal: „Když jsem žalobu četl, tak mně to připadá jako slátanina několika volebních období.“ Faltýnek chce o senátním návrhu ještě hovořit i se Zemanem.

Postup organizačního výboru uvítal místopředseda Sněmovny a šéf ODS Petr Fiala. „Je to určitě řešení lepší, než kdybychom museli vyvolávat mimořádnou schůzi,“ řekl. Podle něj pravomocí dolní komory není to, aby posuzovala věcnou stránku. „Poslanecká sněmovna se má v tomto případě pouze vyjádřit, zda souhlasí s tím, co vypracoval Senát, a zda je toho mínění, že se tím má zabývat Ústavní soud,“ podotkl.