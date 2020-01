S důchodovou reformou ANO nespěchá

„Reforma si vyžádá delší čas,“ uvedl Babiš hned v úterý večer po jednání koaličních lídrů.

Nevyloučil přitom, že do konce volebního období vláda s důchodovou reformou vůbec nepřijde. I tak by se ale koalice měla tímto tématem příští týden znovu zabývat.

Ve středu Babiš Právu řekl, že chce nejdříve s ČSSD jednat o zvýšení důchodů žen, které jsou v průměru zhruba o 2500 korun nižší než u mužů, a o dřívějším odchodu do penze u náročných profesích.

„Paní ministryně Maláčová uvedla, že to vyjde na pět miliard. Říká, že by to měly zaplatit firmy z pojistného, a dobrovolně, což si myslím nebudou chtít. Musí to posoudit tripartita,“ řekl Právu premiér.

S úpravou důchodového věku náročných profesí i narovnáváním výše důchodů žen počítá ve svých reformních plánech i Maláčová. K důchodu by měl být připočten pevný bonus za každé dítě, ministerstvo navrhlo 500 korun.

„Chceme dřívější odchod do důchodu, prezentovali jsme varianty, ke kterým se vrátíme,“ řekla po koaličním jednání Maláčová k penzím náročných profesí. Potvrdila, že koalice teď bude řešit i zvýhodnění pečujících lidí, a to fiktivním vyměřovacím základem nebo bonusem za péči.

Podle Maláčové i Babiše je pro reformu penzí zapotřebí zajistit širokou shodu. O konturách jejích variant sice jednala minulý pátek důchodová komise, ve které je zastoupena vedle expertů i opozice, na Babiše ale podle jeho slov působí představený návrh příliš teoreticky. Nad reformou jako takovou by se měli podle něj nyní sejít experti ministerstva práce a ministerstva financí.

Premiér zdůrazňuje, že v programovém prohlášení se vláda zavázala oddělit tzv. důchodový účet od státního rozpočtu. Kdyby existoval, byl by za poslední dva roky v plusu 34 miliard Kč, upozorňuje Babiš. Řada ekonomů ale varuje, že v budoucnu důchodový účet kvůli demografickému vývoji sklouzne do deficitu.

Spor o nultý pilíř

Babiš podobně jako pravicová opozice Maláčové vyčítá, že její návrhy neřeší, jak by se nový systém penzí konkrétně financoval. Jádrem sporu uvnitř koalice se stal tzv. nultý pilíř. Stávající první pilíř se má totiž nově podle Maláčové rozdělit – chystá se to zahrnout do důchodové novely, kterou hodlá představit během příštích měsíců.

Nultý pilíř, tedy tzv. základní důchod, by měl zajišťovat minimální částku, kterou dostane každý senior, který získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl důchodového věku.

Každý, kdo celý život pracoval nebo o někoho pečoval, by tak měl mít podle návrhu garantovanou minimální částku k důchodu bez ohledu na výši svých příjmů.

„Reforma s nultým pilířem, jak ji navrhla ministryně (Maláčová), poškozuje 90 procent stávajících důchodců, protože se významně změní složení jejich důchodů, a to tak, že základní, solidární složka dramaticky vzroste na úkor zásluhové,“ tvrdí ale Babiš.

Podle Maláčové by solidární důchod měl odpovídat 30 procentům průměrné mzdy, aktuálně počítá s částkou 10 500 korun. Tu by měli nově jistou všichni senioři po dosažení důchodového věku a potřebného počtu let pojištění.

Úsporná varianta reformy, kterou ale Maláčová a ČSSD nepodporují, počítá s garantovaným základním důchodem ve výši 22 procent průměrné mzdy, což by nyní odpovídalo částce 7740 korun.

„Znamená to navýšení daní o více než 300 miliard. To by znamenalo velice razantní navýšení daní, to považuji za nepřijatelné,“ reagovala v pátek na návrh ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Jak jsme dospěli k tomu výpočtu? Je to ten státní důchod vynásobený počtem vyplacených důchodů krát dvanáct. Reagovali jsme na to, že ministryně Maláčová říkala, že je státní důchod, který by měl být placený z daní,“ odpověděl včera na doplňující dotaz Práva mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Maláčová však argumentuje, že by peníze navíc byly třeba jen u první varianty, a rozhodně ne tolik, jak to vyznělo z vyjádření Schillerové.