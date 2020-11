Rychetský má pravdu a Babiše je nutné vyměnit, zní z opozice

„Myslím si, že bychom tam měli mít člověka, který nemá škraloupy z minulosti a nemuseli bychom se za něj stydět. A to Petr Fiala naprosto splňuje. Nedělal politiku 90. let, naopak reprezentuje novou generaci,“ dodal Jurečka.

Sám Fiala pro Novinky pouze stroze uvedl, že s Rychetským souhlasí. Ani on podle svých slov nečekal, že bude mít země třicet let po revoluci šéfa kabinetu, který byl podle archivů agentem StB. „Já taky ne, mluvím o tom už několik let,“ napsal v SMS.

Rakušan však zdůraznil, že by se země neměla vracet do „předbabišovské“ éry, ale posunout se dál. „Na české politické scéně je mnoho lidí, kteří by to zvládali lépe než Andrej Babiš, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby tím člověkem byl Ivan Bartoš,“ uvedl Rakušan.