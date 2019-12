Rusové ukradli českému národu 21 let života, trauma trvá doteď, řekl Babiš

„Je absolutně nepřijatelné, aby nám Rusko jakkoliv mluvilo do našeho rozhodnutí. Všem je jasné, co se v srpnu 1968 stalo. Byla to invaze ruských vojsk, s nevinnými civilními oběťmi, a český národ z ní dodnes má trauma. Rusové mu tenkrát ukradli 21 let svobodného života,” citovala ČTK Babiše, podle něhož je třeba si toto datum a s ním spjaté události připomínat.