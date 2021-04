Rozvolňovat se bude v blocích, školky možná půjdou po okresech

„Další rozvolňování uděláme po blocích, nebude to PES. Rozvolňovat se tedy bude podle jednotlivých sektorů,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu.

Pravidla se budou zmírňovat podle toho, jaká bude epidemiologická situace. Konkrétně bude záležet na tom, kolik lidí se nakazilo za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel. „Je to dobrá zpráva, bude jasné, za jakých podmínek se budeme vracet do normálu,“ doplnil premiér.

Detaily by měla vláda představit ve čtvrtek. Už teď je ale jasné, že by se měly v pondělí otevřít školky pro všechny děti v krajích, kde je méně než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Finálně by měl říct, ve kterých krajích k otevření dojde, ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek.

Opatření ale ještě možná dozná drobné změny. „Navrhnu, aby se to otevíralo podle okresů,“ nastínil premiér.

Obchody od 3. května?

Dále by se mohli lidé dočkat otevření obchodů, do škol by se mohli vrátit další žáci. „Všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů. Nejdéle od 3. května,“ uvedl dopoledne Arenberger na Primě.

Podle vlády je prioritou návrat dětí do škol, nyní v týdenních cyklech chodí do školy žáci prvního stupně. Od pondělí by se podle strategie ministerstva školství mohla obnovit praktická výuka na středních a vysokých školách.