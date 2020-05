Rozvolnění nic nebrání, rizika jsou jen lokální

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je nyní při větším pohybu lidí a otvírání například restaurací a barů nutné zaměřit se nejen jako dosud na rizikové skupiny starších s nemocemi, ale také na profese – kromě zdravotníků to jsou třeba lidé z gastronomie.

O tom, že je situace stabilní, svědčí i to, že neustále roste počet vyléčených, kterých už je 67 procent (v neděli 6047), stagnují počty úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 a klesá počet hospitalizovaných. Těch je 145 a jen pětina z nich potřebuje intenzivní péči.

V důsledku toho podle Duška přestávají dávat smysl i po celou dobu krize pravidelně prezentované plošné predikce vývoje. A to i vzhledem k tomu, že nad 100 pozitivních případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel vykázalo ze 76 pouze třináct okresů.

Roušky by se podle Vojtěcha mohly i ve vnitřních prostorech odložit na konci června. Záležet to bude na epidemiologické situaci. Od pondělí 25. května nebudou roušky povinné venku, pokud bude člověk jen se členy své domácnosti nebo od ostatních bude dál než dva metry.

„Předpokládáme, že do června by byly povinné ve vnitřních prostorech jako jsou třeba obchody, ale i v MHD. Pokud se bude situace zklidňovat, mohly by se roušky odložit na konci června,“ řekl.