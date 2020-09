Roušky ve třídách školy samy nařídit nemohou, říká šéf Asociace ředitelů základních škol Černý

V řešení nákazy ve školách se objevují hluchá místa. Když jsou ve třídě třeba jen dva pozitivní případy na covid, co můžete udělat? Dohodnete se s hygienou, ať pošle třídu do karantény, aby rodiče mohli čerpat ošetřovné?

Nevím o tom, že bychom se mohli s hygienou dohodnout. Rozhoduje hygiena, a když jsme měli covid u nás, tak hygiena řekla, že to bude tak a tak. K žádnému dohadování nedošlo. Podle zkušeností svých a lidí, se kterými jsem mluvil, respektujeme to, co nám hygiena řekne. V situaci, kterou popisujete, je to tak, že když se ve třídě nepoužívají roušky při výuce, tak by měla jít do karantény celá třída. Tak to vnímáme, ale netvrdím, že to tak musí být.

A to, jestli se ve výuce roušky budou používat, nebo ne, je na rozhodnutí ředitele školy. Ale ne úplně. Zrovna teď řeším korespondenci s jednou ředitelkou, která chtěla nařídit roušky ve třídě, ale má tam rodiče, kteří rouškám odporují. Napsali na ministerstvo a to jí napsalo, že to nařízení musí zrušit, protože nemůže bezdůvodně, tedy bez výskytu covidu, roušky nařídit. Může pouze rodiče požádat. A tak to opravdu je. My nemůžeme roušky ve třídách sami od sebe nařídit.

Můžeme pouze rodiče poprosit.

Kolik je škol, které mají roušky ve výuce?

Udělal jsem si bleskovou anketu v rámci asociace a není to ani 10 procent. A to i poté, co na to hygiena upozornila.

Čerstvě bylo zavedeno pravidlo, že pokud se potkají dva lidé s rouškami a jeden je nakažený, nemusí jít ten druhý do karantény. Je to něco, co by vás ponouklo nosit roušky i ve třídě?

Toto pravidlo platí. Tam, kde rodiče spolupracují, může ředitel takový pokyn vydat. Ale ve chvíli, kdy se rodiče šprajcnou, nemá ředitel možnost děti donutit, aby si roušky nasadily.

Pokud má učitel respirátor, může v případě uvalení karantény na třídu zůstat ve škole?

Ano, je to tak.

Ale říkal jste, že učitelům se s respirátory moc učit nechce. Vy je zrovna máte na skladě, ale zájem měla jediná učitelka…

Ten zájem už se trošku zvedl a pár učitelů to nosí. Držíme se pravidla, že je třeba zachovávat dvoumetrový odstup. Pokud je učitel u tabule a děti sedí v lavicích, tak respirátor mít nemusí. Jakmile jde mezi děti kontrolovat jejich práci, povídat si, tak si respirátor nasazuje. A podle mé ankety to tak dělá spousta škol.

Máte jistotu, že takový přístup hygiena zohlední, když se nákaza vyskytne?

Jistého nemáme vůbec nic. Hygiena má ve svých vlastních pokynech, že má postupovat individuálně, tedy podrobně šetřit, jak to v každé škole probíhá. A pokud respirátory nemáte, tak jdou všichni do karantény.

Když vám přijde dítě s rýmou nebo významnějšími příznaky, co následuje?

V tom případě nepustíme dítě do školy, protože tím předejdeme mnoha problémům. Ale neznamená to, že na jedno kýchnutí hned voláme rodiče. Musí to být fakt příznaky. Pak voláme rodiči, aby si dítě vyzvedl, a vyzveme, aby kontaktoval dětského lékaře.

Nevyžadujeme ale potvrzení, pokud se dítě vyléčí a přijde bez příznaků do školy. Pokud tedy nemělo covid. Pokud by mělo jen rýmu, nepotřebujeme test ani potvrzení od doktora. To chceme pouze po dětech, které mají třeba alergie, jejichž příznaky jsou podobné covidu.

Měli by vám rodiče sdělit, o jaké onemocnění se jedná, nebo to je jejich věc?

V tomto smyslu se s rodiči bavíme, oni jsou v tom velmi ukáznění a volají nám sami. Pokud lékař vyhodnotí nemoc tak, že to není covid, je to v pohodě. Pokud pošle dítě na test, tak nás rodiče informují. Tím se pro nás pořád nic nemění. Pouze interně učitelé vědí, že je v dané třídě podezření na covid, takže si pak dávají větší pozor a třídu víc izolujeme.

Máme vlastní opatření a v takové situaci ostřeji sledujeme, aby byla dodržována. Přirovnal bych to k jízdě autem přes vesnici, kdy víte, že je tam předepsaná padesátka. Nějak to dodržujete, ale nekoukáte pořád na tachometr. Když vidíte, že na konci měří rychlost policajti, tak si to opravdu hlídáte.

Pokud je dítě pozitivní, tak by za vámi měla hygiena přijít sama, ale už nestíhá a prodlevy jsou dlouhé. Zároveň není jednoduché se tam dovolat…

Nestíhají, ale my nemůžeme sami od sebe nařídit karanténu a distanční vzdělávání. Možná by se dalo v takové chvíli prosadit roušky ve třídě.

Je několik dní nejistoty, kdy víte, že dítě s podezřením na covid bylo ve třídě, takže nakažené mohou být i další děti, které to mohou zatím roznášet po škole. Co s tím?

To je problém, proto říkám, že v tomto případě je nutno spolupracovat s rodiči. Když se s nimi domluvím, že nechají děti doma, tak je to v pořádku. Ale nemohu jim to nařídit.

Takže byste po vzájemné dohodě přešli na distanční výuku?

Přesně tak. Nemuselo by to v takových případech být rovnou online, stačilo by jen zadat úkoly domů.

Ale taky mohou rodiče říct, že nemají ošetřovné, které lze vyplácet opravdu až v případě státem nařízené karantény. Stačí jeden rodič, který na to třeba nemůže přistoupit, a je po dohodě. Zkrátka to je problém. Nemůžu jen tak nechat třídu doma, dokud mi to nenařídí hygiena, a na uzavření celé školy mám jen pět dní ředitelského volna na celý školní rok. Samozřejmě se můžu ještě snažit horem dolem dobýt na hygienu, aby rozhodla rychleji.

Ale to není jednoduché, jak jste už popisoval…

Domluva s hygienou je dobrá, ale ty časy jsou šílené. Když jsme tady řešili holčičku s covidem, tak to strašně trvalo, než jsem se někomu dovolal. Nakonec jsem se dovolal na paní hygieničku, která mi pomohla poměrně rychle, ale byla to jiná, než která byla příslušná k tomu mi pomoct. Ona byla natolik hodná, že mi nad rámec svých povinností pomohla. A paní hygienička, která měla na starosti moji školu, se mi ozvala až za dva dny. Jen jsem jí oznámil, že je to vyřešené.

Od té doby jsem měl několik dětí na testech, ale zatím jsou všechny kromě té holčičky negativní. Máme tu případy, kdy jsou pozitivní rodinní příslušníci. Jakmile je sourozenec pozitivní, tak je dítě preventivně doma a čekáme, co se bude dít. Rodiče jsou opravdu velmi spolupracující. Sami nám volají, že byli na návštěvě u strýce, který se ukázal jako pozitivní, a ptají se, jestli mají dítě poslat do školy. Říkáme: Raději ne.

Když zavolá rodič, že mají doma příznaky, co uděláte?

Vždycky říkám, ať kontaktují dětskou lékařku a ta řekne. Místní lékařka rodičům dobře poradí. A opět jsme ohledně té třídy opatrnější, dokud se nedovíme, jak to s dítětem bylo.

A nosí u vás učitelé roušky všude mimo třídu, tedy i ve sborovnách a kabinetech?