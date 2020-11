Rouškaři jsou samozřejmě vítači migrantů, míní Klaus. Sám si roušku 28. října nenasadil

Klaus byl kritizován, že 28. října přišel uctít památku státního svátku bez roušky a mluvil bez ní s lidmi, kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel. Bývalý prezident si nemyslí, že by to byla chyba. "Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za A to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal to, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat," řekl.