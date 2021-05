Rotační výuka skončí před prázdninami minimálně na 1. stupni, řekla opatrně Maláčová

Maláčová uvedla, že celkové zrušení rotační výuky by „bylo také záhodno”, datum ale říci nechtěla. „Máme shodu na tom, že by v podstatě rotační výuka měla být ukončena kompletně, jakmile to bude možné,” řekla. Záležet bude podle ní i na tom, kdy se vyřeší skupinové testování žáků přesnějšími PCR testy. Nyní se ve školách testuje antigenními testy.