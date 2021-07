Rodina z Ostravska už neví kudy kam. Dva roky nemůže najít bydlení pro nemocného syna

Až do 25 let žil jejich těžce nemocný syn s nimi doma. Poté se však chtěl osamostatnit. Získal opatrovnici, která mu zajistila byt v Hrabové, kam za ním rodina jezdila a pomáhala mu. „Zvládal to,“ vzpomínala Ferková.

„Zvládli jsme to 14 dnů. Problém je v tom, že nemáme bezbariérové bydlení, ale i v tom, že jeden člověk to sám nezvládne. Syn váží přes 80 kilo, já jsem drobná a mám problém ho otočit i na posteli, natož ho dostat na vozík. Fyzicky i psychicky je to náročné, ta péče je nonstop. Navíc potřebuje rehabilitace, a to nejsme schopní mu poskytnout,“ líčila Ferková.