Rodiče školáků čekají od září manévry s testováním

Pokud by rodič potřeboval mít dítě otestované nepřetržitě co nejdéle pro všechny příležitosti, pak by ho objednal na začátku měsíce na AG test, po třech dnech jej vzal na PCR, po sedmi dnech opět na AG, za další tři dny by následoval PCR test a zakončit lze dalším AG testem. To by pokrylo 23 dní. Další AG test pak až za čtyři dny.