Rodiče se bojí dávat děti na operaci mandlí, aby nedopadly jako Adámek

„K hrůzným představám dnešních rodičů se přidává i to, že mají v živé paměti, jak museli odstranění mandlí podstoupit sami. Ale před lety to bylo skutečně hrozné, dělalo se to naživo, s minimem tišicích léků,“ připomíná primář Kliniky Ušní, nosní, krční FN Motol Michal Jurovčík.