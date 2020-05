Rezervace i na týdny dopředu. Restaurace i kadeřníci jsou na roztrhání

Kadeřníci si musí během úpravy účesů poradit hlavně s rouškou, kterou má klient na ústech, šňůrky totiž mohou nůžkám vadit. „Trošičku tam překáží, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout,“ řekla kadeřnice Libuše Jůnová.

Na otevření svých podniků se těšili i majitelé restaurací. „Mezitím, co bylo zavřeno, jsme se snažili neztratit kontakt se stálými hosty. Dělali jsme rozvoz jídel, jídla do krabičky. Ale nemohli jsme se dočkat, až znovu otevřeme a budeme moct dělat to, co umíme, co máme rádi,“ řekl Novinkám majitel pražské restaurace Zelená zahrada Jan Lacina.