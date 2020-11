Restaurace volají po otevření. Krize nečistí, ale ničí trh, říká zástupce restauratérů

Podle něj je přitom dialog se zástupci vlády potřeba i proto, aby se předešlo kompletnímu zastavení rozvoje a utlumení byznysu. „Nebojujeme o to, aby tu zůstalo status quo jako před covidem, ale o to obrovské množství lidí, kteří pracují v oboru,“ říká Kastner.

Ostře se proto do Dufka pustila i sama její ředitelka Eva Svobodová. Pokud by vláda těmto podnikům nepomohla, zanikly by podle ní mezi prvními. „Na vesnici by to znamenalo naprostý kolaps společenského života. Většina hospod nevaří a nabízí pouze zmiňované pivo. Často je to ale jediné místo, kde se lidé schází,“ řekla Novinkám.