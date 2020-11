Restaurace a služby se připravují na otevření

Od čtvrtka budou moci restaurace být otevřené od 6 do 22 hodin. Svoji kapacitu však musí omezit na polovinu a u jednoho stolu budou moci sedět maximálně čtyři hosté. Mnohé restaurace tak musí do čtvrtka upravit vnitřní prostory. Nadále bude platit povinnost uvnitř prostor nosit roušky.

„Budeme to řešit tak, že každý druhý stolek odstraníme židličky nebo přelepíme páskou, aby se tam nedalo posadit,” řekla Novinkám Šárka Kyralová z vinohradské kavárny Kaaba s tím, že je čeká i rozsáhlý úklid a doplnění zásob. „Zákazníci se také těší, každou chvíli se tady v okénku někdo ptá, kdy už to bude,” dodala.

Jak to bude vypadat v restauracích: Čtyři lidé u stolu a poloviční kapacita

V blízkém pivovaru s restaurací OSSEGG zase hosty rozdělí do dvou pater. Podle provozního Vladimíra Šnapla zde původně počítali s tím, že se otevře už v pondělí. „Od minulého týdne jsme se připravovali na pondělí, pivo vydrží,” uvedl.

Od čtvrtka otevřou všechny obchody, a to i v neděli

Podle protiepidemického systému mohla Česká republika přejít na 3. stupeň už v pondělí. Vláda nakonec v neděli rozhodla, že se tak stane až ve čtvrtek. Rozhodnutí vysvětlovala jak opatrností, tak také tím, aby dala provozovatelům dostatečný čas na přípravu. To ocenil například manažer restaurace Per te Siniša Kovačevič. „Musíme samozřejmě dokoupit zásoby, většinou je to čerstvé zboží,” uvedl Novinkám.