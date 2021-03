Regeneron bude v nemocnicích od pondělí

Společnost bude lék rozvážet i do dalších nemocnic, některé se už o lék přihlásily, chtějí ho do zásob. Při vytipování pacienta tak nemusí čekat na dodání. Lék se totiž musí nasadit do sedmi dnů od příznaků a nejvýš tři dny od pozitivního testu. Pacient nemůže být ve vážném stavu, musí být starší 12 let a vážit alespoň 40 kilogramů. Za rizikové se považují například lidé po transplantaci orgánů, onkologičtí pacienti, osoby s chronickou obstrukční chorobou nebo plicní hypertenzí.