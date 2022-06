Redl spoléhal na soudy v Plzni. Ty mu opakovaně pomohly

Jenže jeho tehdejší rozhodnutí, kterým přenesl příslušnost na Okresní soud ve Zlíně, nadřízený Krajský soud v Plzni na základě Redlova odvolání zrušil s tím, že takový krok není v jeho zájmu. Vycházel především z lékařské zprávy, podle které by delegace ke zlínskému soudu představovala pro Redla zdravotní riziko. Právo má k dispozici příslušná soudní rozhodnutí.

Proč se Redl, jehož celoživotní bydliště bylo ve Zlíně, přestěhoval v roce 2008 právě do Plzně? Důvodem byl nejspíš fakt, že tamní advokátní kancelář měla vazby na Redlova obhájce v kauze mnohamilionového podvodu organizovaného Radovanem Krejčířem. Obhájce byl úspěšný, protože pražský městský soud v roce 2005 na základě lékařských posudků na tři roky omezil jeho svéprávnost a jeho stíhání bylo přerušeno.

Redl si ale nemohl být jistý, zda mu pražský soud prodlouží o další tři roky omezení svéprávnosti a k okresnímu zlínskému soudu se už vůbec dostat nechtěl. Tam by mu „osvědčený“ trik nejspíš neprošel.

Naposledy letos v květnu od lékařky z místní kliniky, a to na pět let.

„Z předchozího řízení v dubnu 2018 u zdejšího soudu, který opatrovanci prodloužil dobu omezení svéprávnosti na tři roky, vyplynulo, že jeho skutečné bydliště je v obvodu okresního soudu ve Zlíně, kde žije v rodinném domku společně se svojí partnerkou a třemi dětmi. Má tam zázemí, pracuje tam a děti tam chodí do školy,“ uvedla Burianová v odůvodnění svého rozhodnutí. Poukázala na to, že v řízeních o svéprávnosti se posuzuje příslušnost soudu podle bydliště dotyčného.

„Je zapotřebí ještě posoudit, zda takové přenesení soudní příslušnosti je skutečně v zájmu opatrovance,“ konstatoval odvolací soud s tím, že druhá podmínka nebyla ze strany okresního soudu splněna. Upozornil mimo jiné na to, že Redl s přenesením příslušnosti do Zlína nesouhlasil a má za to, že je v jeho zájmu, aby nadále řízení vedl a o opatrovnictví rozhodoval Okresní soud Plzeň-město.