Ředitelé škol už nechtějí uzavřené třídní skupiny

Potíže by s tím měly zejména střední školy. Avšak podle šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové nebude toto opatření vyžadováno jako povinné, ale bude jen doporučeno.

V režimu uzavřených skupin už školy nouzově fungovaly v závěru minulého školního roku.

„Homogenita třídních skupin bude jen doporučená. Včera jsme už k tomu měli jednání a tam jsme říkali, že je to nereálné a že se to bude ještě upravovat,“ řekla Právu Schejbalová.

Její slova potvrdil Právu i šéf Asociace ředitelů ZŠ Luboš Zajíc: „Jednání probíhají a bylo už naznačeno, že by to mohla být jedna z nepovinných věcí. Ale dokud to není oficiálně vydané, tak je to jen možnost.“

Podle Schejbalové by střední školy měly problém se zajištěním výuky zejména v případě závěrečných ročníků, které měly i během pandemie ve výuce přednost.

Potíže v družinách

„Ve všech ročnících dělíme třídy na jazykovou výuku podle pokročilosti, ale v posledních ročnících si vybírají studenti povinně volitelné semináře, kde se míchají napříč ročníky podle toho, jaké vysokoškolské studium si vybírají. Maturitní ročníky by se například bez míchání mohly učit jen matematiku a češtinu,“ popsala ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou.

Na základních školách by se potíže hromadily spíš po skončení výuky.

„Pokud by bylo zakázané mísit třídní skupiny, tak by nastaly problémy s výukou jazyků a volitelných předmětů, ale hlavně pak ve školních družinách. Nejsme schopni prostorově ani personálně zajistit jejich plný provoz,“ řekl Právu Zajíc, který vede ZŠ Pečky na Kolínsku.

Přednost by podle něj zřejmě dostali prvňáci, pak další nejmenší děti a pro ty starší děti by se musel vymyslet jiný systém. Mnohé školní zájmové kroužky by zřejmě zanikly.

Zajíc předpokládá, že povinnost udržování homogenních skupin by platila, pokud by zářijové plošné testování prokázalo vysokou nálož infekce. Pokud by však epidemická si­tuace nebyla závažná, režim ve školách by mohl být volnější.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby se školy snažily alespoň míchat co nejméně dětí, třeba v rámci dvou tříd nebo jen jednoho ročníku.

Současná doporučení jsou podle Schejbalové přísnější než ta ze závěru školního roku. „Mám pocit, že jsou až moc striktní, a nevím, kam bychom pak dál měli ustupovat, kdyby se situace zhoršila,“ uvedla. Nabízí se ještě rotační výuka, kdy by se třídy v prezenční výuce střídaly, ale tu zatím resort zdravotnictví nezmiňuje.

Konečná podoba pravidel by měla být jasná 16. srpna. Část z nich asi bude povinná, ale podle dotázaných ředitelů jim už žádné z nich kromě uzavřených skupin větší vrásky nedělá.

„Jsou to většinou ta, která jsme už realizovali, ať už se to týká izolačních místností pro nakažené, nebo dezinfikování prostor. S tím už zkušenosti máme,“ řekl Zajíc.