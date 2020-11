Ředitel nemocnice: Jsme vyčerpaní. Bojím se, aby se to nerozběhlo znovu

U nás je teď naštěstí období stagnace, kdy se počet hospitalizovaných zásadně nemění. Je stejný jak počet obsazených standardních lůžek, tak lůžek intenzivních s plicní ventilací, kde sice došlo dočasně k výraznějšímu navýšení, ale podařilo se nám přeložit nějaké pacienty do jiných nemocnic, a tak se to zase ustálilo.

Nechci si hrát na vědmu. Mysleli jsme si, že bude nárůst pokračovat, ale zatím se tak nestalo. Stagnace přišla velmi vhod a včas, ale nedovedu říct, co je jejím důvodem. Stejně tak nevím, co je důvodem klesajícího R. Určitě zafungovala vládní opatření, ale je otázka, které z nich nejvíce.

Centrálně se připravuje určitý pokyn, ale my stále děláme maximum pro to, abychom se do takovéto situace vůbec nedostali. Zatím, i díky pomoci okolních nemocnic, se nám to daří. Na druhou stranu pokud taková pravidla budou, musí být komplexní a především jednotná, nemohou to být pravidla jen jedné nemocnice, nýbrž celého zdravotního systému.