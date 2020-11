Rážová: Nic se nemá uspěchat

Nic se nemá uspěchat. Situace je křehká. Byť se snižují čísla týkající se zásahů do seniorních skupin či využití lůžkových kapacit, tak se to neděje tak rychle, jak modely předpokládaly. To brzdí uvolňování a já jsem tedy spíše na straně toho klidnějšího postupu. Pokud by došlo k příliš rychlému poklesu do hodnot, které jsou v rizikovém stupni pod tři, došlo by k takovému rozvolnění, které by s ohledem na zimní období a respirační onemocnění mohlo velmi pravděpodobně vést k opětovnému zvýšení počtu pozitivních případů.