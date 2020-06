Rath prodal většinu majetku, který mu chtěl žalobce vzít

Rath na přelomu roku využil situace, kdy mu soudy uvolnily do té doby zaplombovaný majetek, a prodal sedm nemovitostí nebo podíly v nich synům a partnerce. Nemovitosti mu justice zajistila, když v roce 2012 policie začala vyšetřovat jeho korupční aféry. Loni v červnu ho soud v první větvi kauzy pravomocně poslal na sedm let do vězení, uložil mu zároveň desetimilionový peněžitý trest, ale zablokovaný majetek na podzim uvolnil.