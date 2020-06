Rath nezaplatí zbylých pět milionů

Jak ale ve středu Právu řekl jeden z Rathových obhájců Roman Jelínek, jeho klient, který je od loňského října za mřížemi, nemá peníze na to, aby nynější termín dodržel. Požádal proto o prominutí zbytku tohoto trestu.

Pokud by odsouzený někdejší poslanec či ministr zdravotnictví nařízený termín uhrazení peněz nedodržel, mohl by soud prodloužit jeho nynější sedmiletý pobyt za mřížemi o dalších 2,5 roku, jak to loni nařídil vrchní soud.