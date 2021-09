Ranhojičky od sv. Anny léčbu larvami neopouští

Podle ní se ranhojičky musí neustále vzdělávat a reagovat na aktuální trendy ve zdravotnictví. „Pracuji v nemocnici již 31 let a z toho se 26 let zabývám hojením ran, vedu kurzy, přednáším, zajišťuji praktickou stáž studentek a pořád se mám co učit. Péče o nemocné s chronickou ránou je složitý proces, který vyžaduje multidisciplinární přístup, logický postup, návaznost léčby a zapojení pacienta i rodiny do péče o ránu.